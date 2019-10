Buse Terim: Duygusal şiddete maruz kalıyorum

Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, iş ve özel hayatıyla ilgili açıklamalar yaptı. Baby on the Go adlı bir marka kuran Terim, şunları söyledi: "Türkiye'de 15 mağazaya ürün veriyoruz. Dubai'de varız ve ABD'de satıyoruz. İnternet sitem de ayda 8 milyon görüntülenmeye ulaşıyor ama dışarıdan bakıldığında çalışmıyor gibi görünüyoruz."







'KENDİMİ EĞİTTİM'

Sosyal medyadan gelen eleştiriler hakkında da konuşan Terim, "Duygusal şiddete varan yorumlara üzülüyorum ama bir şey demiyorum. Ağzımdan çıkan haber oluyor. Kendimi eğittim. Bu kişileri hemen engelliyorum" dedi.

