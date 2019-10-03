Haberler > Günaydın Haberleri > Buse Terim: Duygusal şiddete maruz kalıyorum

: Duygusal şiddete maruz kalıyorum

’in kızı , sosyal medyada ağır eleştirilere maruz kaldığını söyledi: “Duygusal şiddete varan yorumlara çok üzülüyorum ama kimseye bir şey demiyorum. Kendimi eğittim, bu kişileri hemen engelliyorum.” Kendisine ait bir markası ve internet sitesi olan Terim, “Dışarıdan bakıldığında çalışmıyor gibi gözüküyoruz” dedi

MERVE YURTYAPAN
MERVE YURTYAPAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2019
Buse Terim: Duygusal şiddete maruz kalıyorum

Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, iş ve özel hayatıyla ilgili açıklamalar yaptı. Baby on the Go adlı bir marka kuran Terim, şunları söyledi: "Türkiye'de 15 mağazaya ürün veriyoruz. Dubai'de varız ve ABD'de satıyoruz. İnternet sitem de ayda 8 milyon görüntülenmeye ulaşıyor ama dışarıdan bakıldığında çalışmıyor gibi görünüyoruz."



'KENDİMİ EĞİTTİM'
Sosyal medyadan gelen eleştiriler hakkında da konuşan Terim, "Duygusal şiddete varan yorumlara üzülüyorum ama bir şey demiyorum. Ağzımdan çıkan haber oluyor. Kendimi eğittim. Bu kişileri hemen engelliyorum" dedi.

Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'i yürek hoplattı! Yüsra Geyik'in o pozu olay oldu!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Buse Terim: Duygusal şiddete maruz kalıyorum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN