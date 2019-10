Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, iş ve özel hayatıyla ilgili açıklamalar yaptı. Baby on the Go adlı bir marka kuran Terim, şunları söyledi: "Türkiye'de 15 mağazaya ürün veriyoruz. Dubai'de varız ve ABD'de satıyoruz. İnternet sitem de ayda 8 milyon görüntülenmeye ulaşıyor ama dışarıdan bakıldığında çalışmıyor gibi görünüyoruz."