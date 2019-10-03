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ile görüntülenen yüzünü sakladı

ile Zorlu PSM'den çıkan objektifleri fark edince yüzünü çevirdi

Giriş Tarihi: 3.10.2019 15:06 Güncelleme Tarihi: 3.10.2019 15:06
Hakan Sabancı ile görüntülenen Serenay Aktaş yüzünü sakladı

Hakan Sabancı sıkı Galatasaraylı Serenay Aktaş'ı Aralık 2018'de Beşiktaş Vodane Park'taki localarında ağırlayınca aralarında aşk dedikosu çıkmıştı. En son Nisan 2018'de birlikte görülen Hakan Sabancı ile Serenay Aktaş önceki akşam Zincirlikuyu Zorlu PSM'de Cem Yılmaz'ın gösterisini izlediler.

'BUGÜN BENİM DOĞUM GÜNÜM, BİZ SADECE ARKADAŞIZ'

Posta'nın haberine göre; Flaşlar patlayınca özellikle Serenay Aktaş telaşlandı. Yüzünü sakladı, Hakan Sabancı'nın yanından ayrılmaya çalıştı. Sonra da "Bugün benim doğum günüm. Biz sadece arkadaşız" dedi. Hakan Sabancı da "Serenay ile aramızda aşk yok" diye konuştu.

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Hakan Sabancı ile görüntülenen Serenay Aktaş yüzünü sakladı
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