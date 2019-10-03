‘Hercai’den bir günde 5 milyon rekoru

Yayınlandığı ilk günden beri atv ekranlarında fırtına gibi esen 'Hercai', bir rekora daha imza attı. Geçtiğimiz cuma akşamı 14'üncü bölümüyle ekrana gelen 'Hercai', YouTube'da 24 saat içinde 5.1 milyon kez izlenerek, erişilmesi güç bir başarıyı yine elde etti. Dizi, YouTube Trendler listesinde uzun süre birinci sırada yer aldı.

Hercai 14. bölüm tek parça izle

Ayrıca, 'Hercai'nin 14'üncü bölüm etiketi #senbenimsin, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde ilk sıraya, Dünya Trending Topics listesinde ise dördüncü sıraya kadar yükselerek bölüm sonuna kadar listede kalmayı başardı. 'Hercai', Avrupa'nın sosyal medyada en çok konuşulan dizisi oldu.

Hercai 15. bölüm fragmanı yayınlandı

ZİRVENİN SAHİBİ

'Hercai', geçen cuma akşamı yayınlanan yeni bölümüyle Tüm Kişiler'de yüzde 8.25 izlenme oranı ve yüzde 21.97 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. 'Hercai'nin yayınlanan son bölümünde; 'Reyyan', 'Miran'a bir şans daha verdi. Ikilinin kararı iki aileyi yeniden karşı karşıya getirdi.