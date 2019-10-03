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’in hukukçu olan anne ve babasını telefonda dolandırdılar

’in hukukçu olan anne ve babasını telefonla arayan kişi, kredi kartı bilgilerini alıp para çekti. Çift, dolandırıldıklarını anlayınca şikayetçi oldu. Dolandırıcı, hapis cezasına çarptırıldı

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2019
Okan Bayülgen’in hukukçu olan anne ve babasını telefonda dolandırdılar

2 BİN 300 LİRA
Okan Bayülgen'in babası Ümit Bayülgen'i arayan kişiler, "Eşiniz İhsan Doğudan Bayülgen'in kredi kartından yanlış çekim yaptık, iade edeceğiz" diyerek kart bilgilerini aldılar. Çift, kredi kartlarından izinleri dışında 2 bin 300 liralık harcama yapıldığını tespit edince hemen harekete geçti.

2 YIL 6 AY HAPİS
Savcılık, soruşturma sonucu üç şüpheli hakkında iddianame düzenleyip 'dolandırıcılık' suçlamasıyla, 11 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasına karar verdi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada iki kişi beraat ederken, kartla harcama yapan Ferhat A. adlı kişi, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Telefonda dolandırıcılara eşinin kredi kartı bilgilerini veren hukukçu baba Ümit Bayülgen, durumu anlayınca hemen harekete geçip kendisini arayanları aradı. Ama parasını geri alamadı.

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Okan Bayülgen’in hukukçu olan anne ve babasını telefonda dolandırdılar
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