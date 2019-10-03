Işılak’ın ismini kültür merkezine verdiler

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ÜNLÜ sanatçı Uğur Işılak'ın ismi, memleketi olan Şereflikoçhisar'da kültür merkezine verildi. Ankara/Şereflikoçhisar Belediye Başkanlığı meclisince alınan kararla yeni yapılan kültür merkezinin ismi, Uğur Işılak Kültür Merkezi oldu. Tüm meclis üyelerinin meclis başkanlığına sunduğu önerge, oy birliği ile kabul edildi. Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik, aldıkları bu karardan memnuniyetini dile getirerek şunları söyledi: "Uğur kardeşim Türkiye'ye mal olmuş bir isim, değerli bir halk ozanı. Memleketi olan Şereflikoçhisar'a böylesi yakışır dedik. Merkezin açılışını birkaç hafta içinde yapacağız. Vatan ve memleket sevdalısı ozanımızın ismini bu şekilde yaşatmak gurur verici."