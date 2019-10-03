Son Dakika Haberi: Ünlü oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne ilişkin davada yeni gelişme

Dosyaya gelen üçüncü bilirkişi raporunda sanık taksi sürücüsü Bekir Serkut Özhan birinci dereceden, maktul İsrafil Köse ise ikinci dereceden kusurlu bulundu. Kadıköy'de 21 Ağustos 2016 tarihinde motosikletiyle seyir halindeyken kapısı açılan taksiye çarparak hayatını kaybeden oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne ilişkin taksici Bekir Serkut Özhan'ın yargılandığı davaya devam edildi.

TAKSİNİN KAPISINI ANİDEN AÇMASI...

İstanbul Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına iki tarafı da avukatları temsil etti.

Üçüncü defa hazırlanan bilirkişi raporu, dava dosyasına geldi. Raporda, motosikletiyle trafikte seyreden maktul İsrafil Köse'nin, yol kenarında park halindeki taksinin sürücüsü sanık Bekir Serkut Özhan'ın taksinin kapısını aniden açması ile kapıya çarparak hayatını kaybettiği belirtildi.