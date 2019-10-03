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’e yapımcı desteği

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2019
Songül Öden’e yapımcı desteği
Songül Öden'in yedi farklı kadını canlandırdığı 'Lal Hayal', sezonun ilk oyunuyla Uniq'te sahnelendi. Medyapım'ın sponsor olduğu oyunu izleyenler arasında Cansel Elçin-Zeynep Tuğçe Bayat, Rıza Kocaoğlu ve Fatih Aksoy da vardı. Gösteri sonrası sorularını yanıtlayan Öden, "Seyircinin ne hissettiğini algıladığımda mutlu oluyorum. Böyle bir oyun oynadığım için kendimi iyi hissediyorum. Saçmalamış olabilirim, oyun sonrası sarhoşuyum" diye konuştu. Konuklar arasında bulunan Cansel Elçin, "Tiyatro afişinde yapımcı şirketin logosunu görmek güzel. Diğer yapımcıları da tiyatroya desteğe bekliyoruz" dedi.
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Songül Öden’e yapımcı desteği
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