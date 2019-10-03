Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesi ne zaman defnedilecek? İşte usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreni ayrıntıları...

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ünal Bey olarak izlediğimiz usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu yakalandığı akciğer kanseri yüzünden uzun bir suredir tedavi görüyordu. Tarık Ünlüoğlu'nun hastalığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynarken ortaya çıkmıştı. Diziden apar topar ayrılan Tarık Ünlüoğlu tedavi sürecine başlamıştı. Geçtiğimiz Salı günü aniden rahatsızlanan Tarık Ünlüoğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Henüz 61 yaşında olan başarılı oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesi ne zaman defnedilecek? Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesinin ne zaman kaldırılacağı belli oldu. İşte usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreni ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 3.10.2019 07:00Güncelleme Tarihi: 3.10.2019 08:05
Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ünal Bey, Kurtlar Vadisi'nde Testere Necmi karakterini canlandıran 61 yaşındaki usta oyuncu, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.