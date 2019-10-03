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'nun cenazesi ne zaman defnedilecek? İşte usta oyuncu ayrıntıları...

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da olarak izlediğimiz usta oyuncu yakalandığı akciğer kanseri yüzünden uzun bir suredir tedavi görüyordu. Tarık Ünlüoğlu'nun hastalığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynarken ortaya çıkmıştı. Diziden apar topar ayrılan Tarık Ünlüoğlu tedavi sürecine başlamıştı. Geçtiğimiz Salı günü aniden rahatsızlanan Tarık Ünlüoğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Henüz 61 yaşında olan başarılı oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı tüm 'yi yasa boğdu. Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesi ne zaman defnedilecek? Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesinin ne zaman kaldırılacağı belli oldu. İşte usta oyuncu ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 3.10.2019 07:00 Güncelleme Tarihi: 3.10.2019 08:05
Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesi ne zaman defnedilecek? İşte usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreni ayrıntıları...

Usta oyuncu hayatını kaybetti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde , Kurtlar Vadisi'nde Testere Necmi karakterini canlandıran 61 yaşındaki usta oyuncu, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

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Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesi ne zaman defnedilecek? İşte usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreni ayrıntıları...
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