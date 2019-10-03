Haberler > Günaydın Haberleri > Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan’ın mesajı yürekleri dağladı! Tarık Ünlüoğlu’na böyle veda etti!

'nun eşi ’ın mesajı yürekleri dağladı! Tarık Ünlüoğlu’na böyle veda etti!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan geçtiğimiz ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir hastanede tedavi olan ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu 1 Ekim'de vefat etti. Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı sevenlerini yasa boğdu. Usta oyuncunun eşi gazeteye verdiği ilanla eşine veda etti. İşte Tarık Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay Kalkan’ın duygu yüklü mesajı…

Giriş Tarihi: 3.10.2019 10:21 Güncelleme Tarihi: 3.10.2019 10:23
Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan’ın mesajı yürekleri dağladı! Tarık Ünlüoğlu’na böyle veda etti!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan usta oyuncu , geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Ünlüoğlu'nun karısı ise eşinin ölümünün ardından gazeteye verdiği ilanla herkesi duygulandırdı.

"BİR MASAL YAŞADIM SENİNLE"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Tarık Ünlüoğlu, geçtiğimiz ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir hastanede tedavi olan ünlü oyuncu, 1 Ekim'de hayatını kaybetti. Oyuncu Gülenay Kalkan ise eşinin ölümünün ardında gazeteye verdiği vefat ilanında "Bir masal yaşadım seninle" sözleriyle yürek dağladı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan’ın mesajı yürekleri dağladı! Tarık Ünlüoğlu’na böyle veda etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN