Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan’ın mesajı yürekleri dağladı! Tarık Ünlüoğlu’na böyle veda etti!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Ünlüoğlu'nun karısı Gülenay Kalkan ise eşinin ölümünün ardından gazeteye verdiği ilanla herkesi duygulandırdı.

"BİR MASAL YAŞADIM SENİNLE"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Tarık Ünlüoğlu, geçtiğimiz ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir hastanede tedavi olan ünlü oyuncu, 1 Ekim'de hayatını kaybetti. Oyuncu Gülenay Kalkan ise eşinin ölümünün ardında gazeteye verdiği vefat ilanında "Bir masal yaşadım seninle" sözleriyle yürek dağladı.