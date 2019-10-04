Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan şaşırtan karar! Karşılıklı aldatma dedikoduları çıkan Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan haber var...

Son dakika haberi olarak magazin gündemine düşen haber ünlü çift Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun adeta arap saçına dönen evlilikleriyle alakalı. Karşılıklı olarak aldatma haberleri ile çatırdayan Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun boşanma haberlerini beklerken bir gelişme oldu. Geçtiğimiz günlerde DJ Maga ile adı aşk dedikodularına karışan Beren Saat ile DJ Maga'nın Çeşme'de birlikte tatil yaparken fotoğrafları ortaya çıkmış, haber magazin gündemine son dakika olarak düşmüştü. Görüntülerden önce ünlü oyuncu Beren Saat bir mekan çıkışı fotoğraflardaki kişinin kendi olduğunu kabul etmiş ve bu itiraf sonrası Kenan Doğulu'nun ne yapacağı merak konusu olmuştu. 5,5 yıllık evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşan Beren Saat ile Kenan Doğulu ilişkileri hakkında kararını verdi.
Giriş Tarihi: 4.10.2019 12:43Güncelleme Tarihi: 4.10.2019 13:01