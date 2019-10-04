İşte Türkiye’nin en güzel kızları

BUGÜN NELER OLDU

MISS Turkey 2019 finali, önceki akşam Beyoğlu Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleşti. Yarışmanın birincisi Simay Rasimoğlu, ikincisi Bilgi Nur Aydoğmuş, üçüncüsü ise Büşra Turan oldu. Ülkemizi Londra'da gerçekleşecek Miss World yarışmasında temsil edecek olan Rasimoğlu,"Ülkemi dünyada temsil edeceğim için çok mutlu ve gururluyum" dedi. Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu ise organizasyonla ilgili şunları söyledi: "Biz günümüz kadınının; hayata dair hedefleri olan, kendini yenileyen, modern, akıllı ve güzel kadınlar olduğuna inanıyoruz. Finalistlerimiz, günümüz Türk kadınının en değerli örnekleri..."