Kalp sağlığı için iş birliği

BUGÜN NELER OLDU

44 yıldır kardiyoloji konusunda, kalp ve damar sağlığında bilinç oluşturarak ve koruyucu hekimlik sağlayarak tedavi hizmetleri sunan Türk Kalp Vakfı ve Perpa Ticaret Merkezi yöneticileri önceki gün buluştu. İş yeri sahipleri ve çalışanlarının yoğun iş temposu ve günlük yaşamın karmaşasında kalp sağlıklarını ihmal etmemeleri gerektiği bilinciyle bir çalışma başlatan Türk Kalp Vakfı ve Perpa Ticaret Merkezi Yönetimi, herkesi iyi kalpli olmaya davet etti. Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven, yapılacak kalp sağlığı bilinçlendirme çalışmalarının ülke kalp sağlığına ve ülke ekonomisine de katkı sağlayacağını belirtti.