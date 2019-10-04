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villasını eski eşi 'a bıraktı kiraya çıktı!

, 2016'da aşk yaşamaya başladığı, kendinden 20 yaş küçük ile 8 Mart 2018'de evlenmiş, 15 ay sonra da sürpriz bir şekilde boşanmıştı! Boşanmalarına rağmen aynı evi paylaşan eski çift Özcan Deniz ve Feyza Aktan sonunda ayrı evlerde yaşamaya başladı. Özcan Deniz villasını eski eşi Feyza Aktan'a bıraktı kiraya çıktı.

BÜLENT CANKURT
BÜLENT CANKURT Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2019 09:01 Güncelleme Tarihi: 4.10.2019 09:03
Özcan Deniz villasını eski eşi Feyza Aktan'a bıraktı kiraya çıktı!

, 2016'da aşk yaşamaya başladığı, kendinden 20 yaş küçük ile 8 Mart 2018'de evlenmiş, 15 ay sonra da sürpriz bir şekilde boşanmıştı! Asıl sürpriz ise; boşanmalarına rağmen aynı evde yaşamalarıydı.

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Özcan Deniz villasını eski eşi Feyza Aktan'a bıraktı kiraya çıktı!
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