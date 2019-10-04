Özcan Deniz villasını eski eşi Feyza Aktan'a bıraktı kiraya çıktı!

Özcan Deniz, 2016'da aşk yaşamaya başladığı, kendinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile 8 Mart 2018'de evlenmiş, 15 ay sonra da sürpriz bir şekilde boşanmıştı! Asıl sürpriz ise; boşanmalarına rağmen aynı evde yaşamalarıydı.