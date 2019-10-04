Özcan Deniz, 2016'da aşk yaşamaya başladığı, kendinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile 8 Mart 2018'de evlenmiş, 15 ay sonra da sürpriz bir şekilde boşanmıştı! Boşanmalarına rağmen aynı evi paylaşan eski çift Özcan Deniz ve Feyza Aktan sonunda ayrı evlerde yaşamaya başladı. Özcan Deniz villasını eski eşi Feyza Aktan'a bıraktı kiraya çıktı.
Giriş Tarihi: 4.10.2019 09:01Güncelleme Tarihi: 4.10.2019 09:03
Özcan Deniz, 2016'da aşk yaşamaya başladığı, kendinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile 8 Mart 2018'de evlenmiş, 15 ay sonra da sürpriz bir şekilde boşanmıştı! Asıl sürpriz ise; boşanmalarına rağmen aynı evde yaşamalarıydı.