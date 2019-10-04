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'dan sorusuna ! Pınar Altuğ: Allah akıl fikir versin...

Ünlü oyuncu , geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda kadınlar ile ilgili söylediği sözlerle eleştiri yağmuruna tutulan hakkında yorumda bulundu. Pınar Altuğ, Kıraç'ın sözleri sorulınca gösterdi. Hürriyet'in haberine göre oyuncu Pınar Altuğ, Kıraç'ın "Şehirli kadın çocuk bakmayı geçtim, evde kahvaltı bile hazırlamıyor..." sözlerinin hatırlatılması üzerine "Ne denir ki! Allah akıl fikir versin" yorumunda bulundu.

Giriş Tarihi: 4.10.2019 12:03 Güncelleme Tarihi: 4.10.2019 12:05
Pınar Altuğ'dan Kıraç sorusuna sert tepki! Pınar Altuğ: Allah akıl fikir versin...

KIRAÇ SÖZLERİYLE ÇİLEDEN ÇIKARDI

geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda kadınların görevleri olduğu açıklamalarında bulundu. Artık gömlek ütüleyen, kahvaltı hazırlayan kadınlar kalmadığını söyleyen Kıraç sözleriyle çileden çıkardı. "Şehirli kadın çocuk bakmayı geçtim, evde kahvaltı bile hazırlamıyor. Bu algı yanlış. Bu yanlış algıyı parçalamak lazım." ifadelerini kullanan Kıraç'ın bu açıklamaları sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen 'da kendisine yöneltilen Kıraç sorusuna gösterdi.

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Pınar Altuğ'dan Kıraç sorusuna sert tepki! Pınar Altuğ: Allah akıl fikir versin...
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