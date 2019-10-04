Rolü için pavyona gitti

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Ünlü oyuncu Hakan Meriçliler, 'Kırk Yalan' isimli komedi filminde bir pavyoncuyu canlandıracak. Meriçliler filmde; elinden kitap düşmeyen, Rus edebiyatına hayran ve entelektüel pavyoncu karakteri ile sinemaseverleri güldürecek. Rolü için kılık değiştirerek, iki gün üst üste pavyona giden ve gözlemler yapan Meriçliler, filmin en ilginç rolünü oynadığını söyledi. 13 Aralık'ta vizyona girecek olan yapımda Meriçliler'in sahnelerinde gerçek pavyon kullanılarak 70 saat çekim yapıldı. Çekimler için kapatılan mekanda, 100 yardımcı oyuncu yer aldı. 180 bin lira tutarında ışık, dekor, süsleme ve klima desteği yapıldı.