Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesinde Selçuk Yöntem'in parasını çaldılar

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ünal Bey olarak izlediğimiz usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu yakalandığı akciğer kanseri yüzünden uzun bir süredir tedavi görüyordu. Tarık Ünlüoğlu'nun hastalığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynarken ortaya çıkmıştı. Diziden apar topar ayrılan Tarık Ünlüoğlu tedavi sürecine başlamıştı. Geçtiğimiz Salı günü aniden rahatsızlanan Tarık Ünlüoğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Tarık Ünlüoğlu'nun son yolculuğunda yanında bulunan Selçuk Yöntem'in cenazede 1500 TL'sini çaldılar.
Giriş Tarihi: 4.10.2019 19:07Güncelleme Tarihi: 4.10.2019 19:08
Oyuncu Tarık Ünlüoğlu, 1 Ekim'de hayatını kaybetmiş dün de son yolculuğuna uğurlanmıştı. Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreninde, Selçuk Yöntem'in parasının çalındığı ortaya çıktı.