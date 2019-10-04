Umut Akyürek Rap camiasına seslendi!

Umut Akyürek son zamanlarda popüler olan Ezhel, Norm Ender ve Ben Fero gibi rapçiler hakkında sert konuşarak, "Tarzınızı değiştirin. Siz abilerisiniz onların. İlerinin babalarısınız. Elinizi vicdanınıza koyun" ifadelerini kullandı.