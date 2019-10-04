Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Akgün: Başkan Erdoğan sayesinde vasiyetini yerine getirdim...

İki yıl önce vefat eden İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Akgün, GÜNAYDIN'a konuştu: "İbrahim, Karacaahmet'e gömülmeyi vasiyet etmişti. Bunu Başkan Erdoğan sayesinde yerine getirdim. Aynı vefayı sanat camiasından göremedim"