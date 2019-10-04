Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Akgün: Başkan Erdoğan sayesinde vasiyetini yerine getirdim...

İki yıl önce vefat eden İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Akgün, GÜNAYDIN'a konuştu.Şarkıları ile bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı İbrahim Erkal 2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti. İbrahim Erkal'ın ani gidişi sevenlerini yasa boğmuş ardından gözü yaşlı bir eş ve 3 çocuk bırakmıştı. Unutulmayan şarkıların sahibi İbrahim Erkal'ın ölümünün üzerinden 2 yıl geçti. Hayran kitlesi tarafından çok sevilen 3 çocuk babası İbrahim Erkal vefat ettiğinde en küçük kızı Elif Su henüz 12 günlüktü. İbrahim Erkal'ın ölümünün ardından uzun süre sessiz kalan eşi Filiz Akgün, geçtiğimiz günlerde çok samimi açıklamalarda bulundu. Üç çocuğuna hem annelik, hem babalık yapan Filiz Akgün'ün Erkal öldüğünde 12 günlük olan kızı Elif Su ve vasiyeti hakkında söyledikleri herkesi duygulandırdı.
Giriş Tarihi: 4.10.2019 09:49Güncelleme Tarihi: 4.10.2019 09:54
İki yıl önce vefat eden İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Akgün, GÜNAYDIN'a konuştu: "İbrahim, Karacaahmet'e gömülmeyi vasiyet etmişti. Bunu Başkan Erdoğan sayesinde yerine getirdim. Aynı vefayı sanat camiasından göremedim"