Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 4 Ekim 2019 Cuma - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 4 Ekim 2019 Cuma günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 4 Ekim 2019 Cuma burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Gezegenler gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 4 EKİM 2019 CUMA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Merkür-Neptün iletişimi eğlence sektörüne gelebilecek yaptırımlara vurgu yapabilir. Aynı yöne bakmak aynı yolları daha hızlı yürüme kolaylığı verirken büyük sanayi devlerinin bugün itibari ile yabancı ortaklılık anlaşmaları konuşulabilir. Mücadele gezegeni Mars, öncü burçta konumlanırken, hava limanlarını da yakından ilgilendirebilir.

KOÇ: Bugünü planlamanı tavsiye ederim. Her adımını planlayarak geçirirsen, o kadar stresten uzak kalmış olursun. İlişkisinde sorunları olan bir Koç burcuysan, sevgilinin yapıcı adımlarına karşılıksız kalmayacaksın. Eğer 1986 doğumlu bir Koç burcuysan kariyerin adına gelişmelere tanık olabilirsin.

BOĞA: Kendini yeniden şekillendirdiğin, rutinin ve alışkanlıklarının değiştiği günlerden geçerken, gözlemci kalmak şu süreçte bana kalırsa en doğrusu... Yalnızsan bu aralar hayatına dahil olacak yeni insanlardan biriyle aranızda güzel bir etkileşim olabilir.

İKİZLER: Olayların beklentilerin doğrultusunda şekillenmemesi seni bir yandan da aslında başka bir mücadelenin içine sokuyor. İlişkisinde sorunları olan bir İkizler burcuysan, sağlıklı düşünmek için yalnız kalmak isteyebilirsin. Aile içerisinde çözümlenemeyen hukuki konular, bugün çözüme kavuşabilir.