2019 Türkiye Güzeli Simay Rasimoğlu’ndan cesur açıklama!

2019 Türkiye Güzeli Simay Rasimoğlu tacını taktığı 2 Ekim'den bu yana sosyal medyanın gündeminde. Kraliçeye 'Acilen burnunu yaptır', 'O ne dişler', 'Estetik şart' şeklinde yüzlerce acımazsız eleştiri geldi. 22 yaşındaki Simay Rasimoğlu 'Herkesin güzellik anlayışı farklı. Ama estetik yaptırmayı kesinlikle düşünmüyorum. Burnum kemerli, dişlerim de böyle kalacak. Kendimi bu halimle daha güzel buluyorum' dedi. 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin yarışmadan önce yaptırdığı burnu ve dudak dolgusuyla tartışma konusu olmuş, 'Estetiksiz de birinci seçilirdim' demişti. İşte fotoğraflarla 2019 Türkiye Güzeli Simay Rasimoğlu...
Giriş Tarihi: 5.10.2019 11:25Güncelleme Tarihi: 5.10.2019 11:31
2019 Türkiye Güzeli Simay Rasimoğlu tacını taktığı 2 Ekim'den bu yana sosyal medyanın gündeminde.