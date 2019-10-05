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: Cimri sözü üzerime yapıştı! 'Yaşasın Buse'li hayat!' demişti

Şarkıcı , önceki gece Asmalımescit'te bir mekan çıkışı görüntülendi. Eşi Buse Varol ile akşam yemeği yiyen sanatçı, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. , son günlerde tekrar gündeme gelen cimriliğiyle ilgili sorulara, “Aslında harcamalarımda kısıtlama yapmam ama cimri sözü üstümüze yapıştı, böyle gidiyor” diye yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 5.10.2019 11:59 Güncelleme Tarihi: 5.10.2019 12:02
Alişan: Cimri sözü üzerime yapıştı! Demet Akalın 'Yaşasın Buse'li hayat!' demişti

Eşi Buse Varol'la akşam yemeği yiyen şarkıcı , son günlerde tekrar gündeme gelen cimriliğiyle ilgili sorulara, "Aslında harcamalarımda kısıtlama yapmam ama cimri sözü üstümüze yapıştı, böyle gidiyor" diye yanıt verdi.

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Alişan: Cimri sözü üzerime yapıştı! Demet Akalın 'Yaşasın Buse'li hayat!' demişti
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