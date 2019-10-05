Alişan: Cimri sözü üzerime yapıştı! Demet Akalın 'Yaşasın Buse'li hayat!' demişti

Eşi Buse Varol'la akşam yemeği yiyen şarkıcı Alişan, son günlerde tekrar gündeme gelen cimriliğiyle ilgili sorulara, "Aslında harcamalarımda kısıtlama yapmam ama cimri sözü üstümüze yapıştı, böyle gidiyor" diye yanıt verdi.