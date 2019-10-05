Alişan: Cimri sözü üzerime yapıştı! Demet Akalın 'Yaşasın Buse'li hayat!' demişti

Şarkıcı Alişan, önceki gece Asmalımescit'te bir mekan çıkışı görüntülendi. Eşi Buse Varol ile akşam yemeği yiyen sanatçı, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Alişan, son günlerde tekrar gündeme gelen cimriliğiyle ilgili sorulara, “Aslında harcamalarımda kısıtlama yapmam ama cimri sözü üstümüze yapıştı, böyle gidiyor” diye yanıt verdi.
Giriş Tarihi: 5.10.2019 11:59Güncelleme Tarihi: 5.10.2019 12:02
Eşi Buse Varol'la akşam yemeği yiyen şarkıcı Alişan, son günlerde tekrar gündeme gelen cimriliğiyle ilgili sorulara, "Aslında harcamalarımda kısıtlama yapmam ama cimri sözü üstümüze yapıştı, böyle gidiyor" diye yanıt verdi.