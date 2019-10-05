Asırlık zeytin ağaçlarının gölgesinde renkli festival

BUGÜN NELER OLDU

Bodrum'da bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Rixos Olive Fest Bodrum, yerli ve yabancı konukları ağırladı. Rixos Premium Bodrum bahçesinde bulunan ve en yaşlısı 700 yıllık olan zeytin ağaçlarını koruma altına alan otel yetkilileri; düzenledikleri erken zeytin hasadı organizasyonuyla hem Türk mutfağına, hem de tarihe sahip çıkmış oldu.Bahçede yer alan ağaçların hasadından zeytinyağı tadımına, yemek yarışmasından zeytinyağı yapımına kadar pek çok aktivitenin düzenlendiği festival renkli anlara sahne oldu. Festivalde toplanan zeytinler, hiç bekletilmeden yarım saat içinde soğuk sıkım makinesi ile zeytinyağına dönüştürüldü. Aşçı Giovanni de etkinlik sonrası zeytinyağıyla makarna yaptı. Birçok hastalığa iyi gelen şifa kaynağı zeytinyağını iki gün boyunca her lezzette tatmak harikaydı. Festivalde zeytin toplama ve kırma işleminin yanı sıra yöre halkının hazırladığı yerel yemekler ve dans gösterileri de büyük ilgi gördü.Festival; otel bahçesinde yer alan, ölümsüzlüğün simgesi zeytin ağaçlarına saygı niteliğinde düzenleniyor. 300 ağaca ev sahipliği yapan otelde dokuz ağaç, Anıt Ağaç olarak koruma altına alınmış.