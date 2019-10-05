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yaşlı çifti dolandırıcı tuzağından kurtardı!

Hafta içi hergün Atv ekranlarında yayınlanan 'da programını izleyenlerin ağızları yine açık kaldı Afyonkarahisar da yaşayan 65 yaşındaki Ömer Günay, programa 63 yaşındaki eşi Ayşe Dudu Günay ile katıldı. Ömer Bey, yıllardır böbrek yetmezliği ile savaşan eşine donör olmak isteyen ve kendini Leyla ismiyle tanıtan kadınla yıllardır birlikteliği olduğunu milyonların önünden anlattı, izleyenler kulaklarına inanamadı. Ancak hikaye tam da bu noktada başlıyordu. Yıllardır Leyla ismiyle tanıdığı bu kadınla, eşi diyalize girmek için evden gittiğinde görüştüğünü itiraf eden 65 yaşındaki Ömer Bey, bu kadının soyismini daha bilmediğini belirtti. Hiç çocuk sahibi olamayan çift, yaşananları gözyaşları içinde anlattı.

Giriş Tarihi: 5.10.2019 23:27 Güncelleme Tarihi: 5.10.2019 23:32
Esra Erol yaşlı çifti dolandırıcı tuzağından kurtardı!

Senden Bir Çocuk Sahibiyim

5 yıldır Leyla isimli kadınla ilişki yaşayan Ömer Bey geçtiğimiz yıl büyük bir şok yaşadığını, Leyla'nın kendisini arayarak senin çocuğunu doğurdum dediğini anlattı. Hiç baba olamayan yaşlı adam bu haberi büyük bir sevinçle karşıladığını ve eşi Ayşe Hanım Umre den geldikten sonra kendisiyle bu mutlu haberi paylaştığını belirtti. Kendi çocuğu bildiği bebeği Şubat ayında yalnızca bir kez gördüğünü söyleyen yaşlı adam, Leyla'nın bebeği görmesi karşılığında kendisinden sürekli maddi talepleri olduğunu belirtti. Eşine bir bebek veremediği için üzgün olan Ayşe Hanım ise eşi mutlu olsun diye bağrına taş bastığını ve seve seve bebeğe bakmaya hazır olduğunu söyledi. 1 aydır bu kadına ve bebeğe ulaşamayan yaşlı çift soluğu 'da programında aldı.

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Esra Erol yaşlı çifti dolandırıcı tuzağından kurtardı!
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