İDT sezonu 10 yeni oyun ve beş yeni mekanla açtı

BUGÜN NELER OLDU

Geçen yıl sahneye koyduğu 28 oyunla 273 bin seyirciye ulaşmayı başaran ve çeşitli festivallerden 22 ödüle layık görülen İstanbul Devlet Tiyatrosu (İDT), yeni sezonu açtı. İDT, 2019- 2020 sezonunda yeni Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Karslıoğlu yönetiminde 10 yeni oyunu seyirciyle buluşturacak.Oyunlarını beş yeni sahnede açmanın heyecanını yaşayan İDT, 2020 itibariyle Cevahir'deki sahnelerini kapatacak. Mecidiyeköy'deki eski Artı Sahne artık Mecidiyeköy Büyük Sahne olarak perdelerini Devlet Tiyatroları oyunları için açacak. Yetkin Dikinciler ile Bülent Emin Yarar'ın 2010'dan beri sahneledikleri 'Profesyonel', bu sahnede seyirciyle buluşan ilk oyun oldu. Bir diğer yeni sahne, Mecidiyeköy Stüdyo Sahne ise açılışını 'İyi Şanslar' oyunu ile yaptı. Asmalımescit'teki Garibaldi Binası'ndaki Garibaldi Sahneleri sezonu Sait Faik Abasıyanık'ın 'Meraklısı İçin Öylesine Bi Hikaye' adlı oyunla açtı.Zeytinburnu Sahnesi ise 15 Ekim'de 'Keloğlan Keleşoğlan' ile 'perde' diyecek.Geçtiğimiz yılın en çok ses getiren oyunu 'Bir Peri Masalı Radyum Kızları' başta olmak üzere 'Kosovalı Peer Gynt', 'Hırçın Kız' gibi oyunları sahneleyecek olan İDT'nin yeni oyunları da dikkat çekiyor. Örneğin 'Uçmak-Hezarfen Ahmed Çelebi'nin dünya prömiyeri Kasım'da Mecidiyeköy Büyük Sahne'de yapılacak. Provaları devam eden oyunlar arasında; Metin Belgin'in yönettiği, video oyunlarıyla çok vakit geçiren gençlerin anlatıldığı 'Kaçış 3: Kıyamete Çağrı' bulunuyor. Oyun, Üsküdar Tekel Sahnesi'nde sergilenecek. Can Gürzap'ın yönettiği 'Yaşlı Bayanın Ziyareti' ise İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun yeni sezondaki merakla beklenen yapımlarından biri.