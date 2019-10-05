Kenan İmirzalıoğlu'yla Kim Milyoner Olmak İster?

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?" yeni sezona flaş bir isimle giriyor. Atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen yarışma, yeni sezonda ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelecek. Geçtiğimiz sezon 1 milyon değerindeki final sorusunu açmaya hak kazanan üniversite öğrencisi Arda Ayten, bu akşam adını 'Kim Milyoner Olmak İster?' tarihine yazdırmaya çalışacak. Hiç joker hakkı kalmayan Arda Ayten milyoner olabilecek mi? Cevabı, bu akşam atv'de.

İşte 'Kim Milyoner Olmak İster?'de milyonluk soruya böyle geldi!