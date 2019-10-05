Şarkıcı Bengü kızı Zeynep’le dikkat çeken paylaşım yaptı!

Şarkıcı Bengü, 1-7 Ekim Emzirme Haftası'nda emziren annelere destek amacıyla sosyal medya hesabından kızı Zeynep ile bir paylaşım yaptı. Bengü, "Hepsini ben de yaşadım; yaralar oldum, ağladım, tepindim acıdan" diyerek yaşadığı süreci anlattı.