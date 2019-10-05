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Şarkıcı kızı Zeynep’le dikkat çeken paylaşım yaptı!

Ağustos ayında kızı Zeynep'i kucağına alan , emziren annelere destek vermek için yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Bengü, 1-7 Ekim Emzirme Haftası'nda emziren annelere destek amacıyla sosyal medya hesabından kızı Zeynep ile bir paylaşım yaptı. Bengü, "Hepsini ben de yaşadım; yaralar oldum, ağladım, tepindim acıdan" diyerek yaşadığı süreci anlattı. İşte Bengü’nün o paylaşımı…

Giriş Tarihi: 5.10.2019 11:08 Güncelleme Tarihi: 5.10.2019 11:11
Şarkıcı Bengü kızı Zeynep’le dikkat çeken paylaşım yaptı!

Şarkıcı , 1-7 Ekim Emzirme Haftası'nda emziren annelere destek amacıyla sosyal medya hesabından kızı Zeynep ile bir paylaşım yaptı. Bengü, "Hepsini ben de yaşadım; yaralar oldum, ağladım, tepindim acıdan" diyerek yaşadığı süreci anlattı.

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Şarkıcı Bengü kızı Zeynep’le dikkat çeken paylaşım yaptı!
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