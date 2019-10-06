256 özel tiyatroya rekor destek

DEVLET SANATIN YANINDA

Devlet sadece ekonomiye değil, sanata da cansuyu oluyor! Kültür ve Turizm Bakanlığı, sanat dünyasında önceliği tiyatroya verdi. Alınan kararla bakanlık, özel tiyatrolara bugüne kadar görülmemiş büyüklükte destek sağladı.

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USTA İSİMLER DE VAR

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne başvuran 385 özel tiyatrodan 256'sına yardım çıktı. 6 milyon 102 bin liralık destekten yararlanacak tiyatrolar arasında Haluk Bilginer'in Oyun Atölyesi, Kerem Alışık'ın Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu da var.