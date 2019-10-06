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256 özel tiyatroya rekor destek

Tiyatro dünyasına görülmemiş teşvik! Kültür ve , özel tiyatrolara bugüne kadarki en yüksek ödeneği verdi. 2019-2020 sanat sezonu için 256 özel tiyatroya, tam 6 milyon 102 bin lira maddi destek sağlandı

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2019
256 özel tiyatroya rekor destek

DEVLET SANATIN YANINDA
Devlet sadece ekonomiye değil, sanata da cansuyu oluyor! Kültür ve Turizm Bakanlığı, sanat dünyasında önceliği tiyatroya verdi. Alınan kararla bakanlık, özel tiyatrolara bugüne kadar görülmemiş büyüklükte destek sağladı.

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Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne başvuran 385 özel tiyatrodan 256'sına yardım çıktı. 6 milyon 102 bin liralık destekten yararlanacak tiyatrolar arasında Haluk Bilginer'in Oyun Atölyesi, Kerem Alışık'ın Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu da var.

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