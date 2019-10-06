Bülent Ersoy taşlı ve aynalarla bezeli elbisesiyle dikkat çekti

BÜLENT ERSOY'UN DEVE TÜYÜNDEN KOLTUĞU

Günay'da sahne alan sanatçı, performansının öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Diva Bülent Ersoy mekanın sahibi kim? sorusu üzerine "Ben mekanın sahibi, sahibesi laflarını pek sevmem, neyin ne olduğu belli zaten Allah'a Şükürler olsun." dedi. Gazetecilerin mükemmel görünüyorsunuz ve sahne için size bir koltuk geldi, demesi üzerine Diva " Pahalı kadınım hayatım. Koltuğum da deve tüyü. Bugüne özel olarak bunu layık gördüm. Kıyafetime göre bizon rengi olsun istedim. Kıyafetimde bütün swarovski taşlar ve aynalar var. Sayın Semih Doğruer imzalı elbisem. Ben keşfettim, ben getirdim onu Samsun'dan. İlk kez bana kıyafet yapmıştı. Büyük sahneler olduğu vakit hep Semih Doğruer'i tercih ederim. Şekil A'da görüldüğü gibi. " sözlerini söyledi.



SÜREYYA YALÇIN'DAN MİAMİ'YE DAVET...

Bir muhabirin Süreyya Yalçın da sizi dinlemeye geldi demesi üzerine "Süreyya geldi kulisime beni davet etti Miami'ye acaba gidebilir miyim? Bilmiyorum. Daha önce benim çok sevdiğim Sibel Can da davet etmişti. Gidememiştim. Bakalım belki giderim. Uyku hapı mı alırım ne yaparım sekiz saat giderim heralde. Bilemiyorum artık efendim.

ANNELERE SAYGIM VE SEVGİM SONSUZ...

Gazetecilerin son zamanlarda sinemaya gittiniz mi? sorusuna Bülent Ersoy "Annem filmini izledim çok beğendim ve çok ağladım. Mustafa Kotan'a söyledim, iyi ki arkadaşımsın. İyi ki benim de yönetmenimsin. Çok güzel çekmiş o başrol oyuncusu kadın çok hoştu. Yani kelimelerle tarif ve tasfir edilemeyecek nitelikte büyük bir oyun sergiledi. Helal olsun, tebrik ve takdirlerimi iletiyorum. Beni filmde duygulandıran bir annenin o ruhundaki şefkat. Evladının ondan utanması söz konusu iken annenin onu anlayıp ama her şeye rağmen çocuğuna o şekilde davranması. Ama öyle bir sardı ki annelik şefkatı. Annelik bambaşka..." dedi.

EVLAT EDİNMEYİ DÜŞÜNMEDİM

Bunun üzerine hiç evlat edinmeyi düşündünüz mü diye soran muhabirlere "Hayır, ben sevgi veremem. Hep kendim almaya alışmışım. Ben beceremem, yapamam. Çok dominant bir yapım var çocuğu da kendim gibi genel kurmay başkanı gibi yaparım. Allah zaten bana o özelliği vermemiş. Allah'ın işine karışmak gibi olupta hem günaha girmek istemem hem de ben anne değilim olamam da. Ama annelere saygım çok büyük. Onlar ayağının topuğu öpülesice insanlar. Annemi çok severim. Benim annem de biraz müdüre hanım gibidir. Ben de rol model onu almışım heralde. Annelik başka türlü bir olgu. Allah herkese nasip etmiyor, bir yerden eksik kılıyor ama ben anamı ve bütün anaları içim titreyerek seviyor ve sayıyorum." sözlerini dile getirdi.

ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE SAHNEYE ÇIKTI

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy swarovski taşlar ve aynalarla bezeli elbisesiyle alkışlar eşliğinde sahneye çıktı. Konserine "Bir Ben Bir Allah Biliyor" şarkısı ile başlarken hayranlarına muhteşem bir gece yaşattı. Diva parmağındaki yüksek karat taşlı yüzükle dikkatleri üzerine çekerken unutulmaz parçalardan "Çile Bülbülüm"ü de iki kez seslendirdi. Performansını yaparken Diva'nın oturduğu deve tüyünden koltuk konukların da ilgisini çekti. Ünlü diva non-stop performansı ve sesi ile büyülerken, konserinin sonuna doğru daha hareketli parçalar ile adeta herkesi ayağa kaldırdı. Diva Bülent Ersoy, hayranlarının isteği doğrultusunda sahnesini bir saat kadar uzatırken gecenin ilerleyen saatlerinde alkışlar eşliğinde programını bitirdi.