Oscar ödüllü besteciden kısa film yarışmasına destek

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Sabancı Vakfı, 2016'dan beri toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla 'Kısa Film Uzun Etki' adlı bir kısa film yarışması düzenliyor. Bu yıl dördüncü kez düzenlenen yarışma için başvurular devam ederken, geçtiğimiz hafta Mardin'de Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'nde özel bir tanıtım düzenlendi. Müzenin açılışının 10'uncu yılı sebebiyle yapılan etkinliğe, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ve yarışmanın sanat yönetmeni Zeynep Atakan da katıldı. Bu yılki teması 'Dijital Yalnızlık' olarak belirlenen yarışmanın kanaat önderi de açıklandı. Oscar ödüllü Fransız besteci Ludovic Bource, bu yıl gençlere ilham verecek. Bource, gönderdiği videoyla gençlere yarışmaya katılmaları için çağrı yaptı. Yarışma için başvurular 22 Kasım'a kadar sürüyorEserlerin birincisine 20 bin TL, ikincisine 15 bin TL, üçüncüsüne 10 bin TL verilecek.İlk yılında mülteci kadınlar, ikinci sene çocuk işçiler, geçen yıl da ayrımcılık konusunu işlediklerini belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, sözlerine şöyle devam etti: "Sabancı Vakfı olarak kurulduğumuz yıldan beri kültür sanata destek veriyor, gençleri teşvik ediyoruz. Kısa film yarışmamız sosyal sorunları farklı ve yaratıcı bir şekilde ele alan genç sinemacıları arıyor. 'Dijital Yalnızlık' teması, genç sinemaseverlere sanatlarını dile getirmeleri için iyi bir fırsat sunuyor. Sosyal medyanın hepimizin hayatını ele geçirdiği günümüzde gençlerin dijital bağımlılığa ve yalnızlığa doğru sürüklendiğini görebiliyoruz." Safkan, yarışmaya katılım oranının yüksek olduğunu ve şimdiye kadar 800'e yakın film başvurusu aldıklarını da dile getirdi.Nuri Bilge Ceylan'ın uluslararası ödüllere sahip filmlerinin yapımcısı olan Zeynep Atakan, yarışmanın sanat yönetmeni olarak gençlere motivasyon sağlıyor. Meslekte 33 yılı geride bırakan Atakan, "Anadolu'da çok etkili hikayeler var. Büyük şehirdekilerin hızdan ötürü kafası çok karışık. Anadolu'dan daha kuvvetli filmler geliyor" dedi.1998yılından beri vize hizmeti veren iDATA'nın, geçtiğimiz günlerde Astoria AVM'de açılan yeni ofisi, bir sanat galerisini andırıyor. Ofiste, içinde Fikret Mualla, Nuri İyem gibi Türk sanatının önemli isimlerinin ve Fausto Zonaro gibi dünyaca ünlü ressamların eserlerinin yer aldığı bir bölüm de bulunuyor. VIP bölümü ise ünlü tasarımcı Aslı Filinta'nın İznik Çini Sanatı ile yarattığı detaylarla hazırlanmış. Bekleme alanlarında ise müşteriler Türkiye'de ilk defa uygulanan ve iDATA için özel üretilen hikaye makinasından 1, 3 ya da 5 dakika sürede okunabilecek hikayeleri basıp hoşca vakit geçirebiliyor.