Serdar Ortaç: ‘Sağlık aşktan daha önemli’

BOŞANDIĞI EŞİNİ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ...

Performansından önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Serdar Otaç gazetecilerin Chloe ayrıldıktan sonra aldığı reklam fiyatları düştü diye bir haber çıktı, doğru mu? sorusuna "Yok, Chloe maşallah hiç fiyatlarını da oynatmaz. Ben varken de güzel sabit fiyatı vardı. Şimdi film çekiyormuş Kıbrıs'ta yine ücreti iyidir. Neden boşanınca fiyatı düşsün kadının, aksine daha çok artması lazım. Chloe çok güzel bir kadın her yerde iş alır. Sonuna kadar destekliyorum." sözlerinin ardından "Geçenlerde Kuruçeşme'ye bir arkadaşımla kahve içmeye gittim. Yanıma bir kadın oturdu. Magazinciler hemen çekmişler. "Serdar'ın Yenisi" diye. Yazık yani onun da annesi babası var. Ayrıca ben yeni boşandım, şuan sevgili düşüneceğim en son şey. Aşka kapalı değilim ama hiç aklıma gelmiyor, şuan sadece işime odaklandım. " sözlerini söyledi.

AŞK ACISINA DAYANIKLIYIM...

Basın mensuplarının nasıl şarkı yazıyorsunuz ve aşk acısı çekiyor musunuz? sorularına Serdar Ortaç "Şarkı; oturup şarkı yazacağım dediğin zaman yazılır. Ben başkasını izleyerek şarkı yazıyorum. Kendi yaşadıklarıma sayılı şarkı yazmışımdır. Mesela "Yaz Yağmuru" şarkısını ilk aşkıma yazdım. Son evliliğim Chloe'ye yazdığım şarkılar var. Mesela "Balım" şarkısını ona yazmıştım. Ben aşk acısına çok dayanıklıyım. Tabii ki üzülürüm ama içimde onarırım onu. Benim için hayatta daha önemli şeyler var. Kardeşimin sağlığı, benim sağlığım, annemin sağlığı, anneannemin hala hayatta olması. Kardeşimin hastalığı daha iyiye gidiyor. Fizyoterapi görüyor darüşşafakada. Özellikle kardeşimin hanımı Zeynep'e sonsuz teşekkürlerimi ediyorum, çocuklara rağmen her şeyi ile ilgileniyor. Ben gidemiyorum, kendimi suçlu hissediyorum. Çünkü gidersem bayılırım. En son gittiğimde çıkamadım lavabodan. Göremiyorum annem yine dayanıklı, yanına gidiyor. " dedi.

Sahnesinde "Karabiberim", "Balım", "İsmi Lazım Değil" ve "Gıybet" gibi unutulmaz şarkılarını seslendiren Ortaç, kendisini dinlemeye gelen ünlü şarkıcı Merve Özbey'i de sahnesinde ağırladı. "Bilsem Ki" şarkısında yaptıkları düet büyük alkış alırken Serdar Ortaç ünlü şarkıcıya sahneyi bıraktı. Üç şarkılık mini bir konser veren Özbey misafirleri mest etti.