20 yıl sonra aynı sahneye çıktı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul gece hayatının en ünlü mekanlarından Dalmaz Center, 20 yıl aradan sonra bir kez daha kapılarını açtı. Serdar Ortaç'ın 1993-99 yılları arasında aralıksız sahneye çıktığı mekan, BVS Group bünyesinde yine Ortaç ile eğlence hayatına döndü. Mekanın açılış gecesinde, Ortaç'ı izleyenler arasında Merve Özbey- Kenan Koçak, Yusuf- Buket Köksal, Melisa Özmen ve Mehmet Dalmaz da vardı. Soruları yanıtlayan Ortaç, boşandığı eşi Chloe'nin reklam fiyatlarının düştüğü haberleriyle ilgili konuştu: "Neden boşanınca düşsün, aksine artması lazım. Chloe çok güzel bir kadın, her yerde iş alır. Sonuna kadar destekliyorum." Geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme'de bir kadınla görüntülenen ünlü şarkıcı, "Ben yeni boşandım; şu anda en son düşüneceğim şey sevgili... Aşka kapalı değilim ama aklıma gelmiyor" diye konuştu. "Aşk acısına çok dayanıklıyım" diyen Ortaç, uzun süre yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Serkan Ortaç'ın sağlığının kendisi için daha önemli olduğunu da söyledi.