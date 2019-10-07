Deve tüyü koltuk 100 binlik yüzük

BUGÜN NELER OLDU

Bülent Ersoy, Günay'da sahneye çıktı. Programı için deve tüyü koltuk yaptırdığını söyleyen Diva, "Pahalı kadınım ben. Koltuğum da deve tüyü... Kıyafetime göre vizon rengi olsun istedim" dedi. Parmağındaki özel yapım yüzükle dikkat çeken Ersoy'un, yüzüğünü 100 bin dolara aldığı öğrenildi. Öte yandan, Miami'de yaşayan Süreyya Yalçın'ın kuliste kendisini ziyaret ettiğini belirten ünlü sanatçı, "Süreyya geldi, beni Miami'ye davet etti. Daha önce Sibel Can da çağırmıştı ama gidememiştim. Bakalım, belki giderim" diye konuştu.