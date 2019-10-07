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ile Adriana Lima’nın aşkı bitti!

, yeni sevgili buldu. İşadamı Emir Uyar ile Adriana Lima’nın aşkı bitti. Emir Uyar, önceki gece yeni sevgilisi ile Etiler Chicki Boom’da eğlendi. Çıkışta gazetecileri gören Uyar kaçmaya çabaladı ama başarılı olamadı.

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2019 11:01 Güncelleme Tarihi: 7.10.2019 11:13
Emir Uyar ile Adriana Lima’nın aşkı bitti!

Manken Adriana Lima ile yaşadığı aşkla tanınan iş adamı , gece hayatına hızlı döndü. Yaklaşık altı ay birlikte olduğu Lima ile yaz boyu mutluluk pozları veren iş adamı, geçtiğimiz günlerde ünlü modelle yollarını ayırmıştı.

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Emir Uyar ile Adriana Lima’nın aşkı bitti!
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