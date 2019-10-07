Emir Uyar ile Adriana Lima’nın aşkı bitti!

Manken Adriana Lima ile yaşadığı aşkla tanınan iş adamı Emir Uyar, gece hayatına hızlı döndü. Yaklaşık altı ay birlikte olduğu Lima ile yaz boyu mutluluk pozları veren iş adamı, geçtiğimiz günlerde ünlü modelle yollarını ayırmıştı.