Emir Uyar, yeni sevgili buldu. İşadamı Emir Uyar ile Adriana Lima’nın aşkı bitti. Emir Uyar, önceki gece yeni sevgilisi ile Etiler Chicki Boom’da eğlendi. Çıkışta gazetecileri gören Uyar kaçmaya çabaladı ama başarılı olamadı.
Giriş Tarihi: 7.10.2019 11:01Güncelleme Tarihi: 7.10.2019 11:13
Manken Adriana Lima ile yaşadığı aşkla tanınan iş adamı Emir Uyar, gece hayatına hızlı döndü. Yaklaşık altı ay birlikte olduğu Lima ile yaz boyu mutluluk pozları veren iş adamı, geçtiğimiz günlerde ünlü modelle yollarını ayırmıştı.