Fotoğraf tutkunları çocuklar için buluştu

BUGÜN NELER OLDU

SANAT dünyasının tanınmış isimleri, Fujifilm Türkiye tarafından gerçekleştirilen 'Türkiye'nin En Büyük Fotoğraf Sergisi'nin Kanyon'daki açılışında bir araya geldi. Fujifilm Türkiye Başkanı Michio Kondo evsahipliğindeki davete katılanlar arasında; Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Sait Tosyalı, Fadik Sevin Atasoy, Yavuz Seçkin, Aslı Kızmaz da vardı. Printlife İstanbul sergisinde yer alan her bir fotoğraf için Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na yapılan bağış ile 100 çocuğun bir yıllık eğitim masrafı karşılanacak.