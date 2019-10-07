Gamze Özçelik'ten Suriye operasyonuna tam destek!.

Türkiye, Suriye'nin doğusuna yönelik harekat çalışmalarında sona geldi. Operasyon için hazırlıklarını tamamlayan TSK, sadece 'Ateş' emrini bekliyor. Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı Barış Pınarı Harekatı sosyal medyada da geniş yankı bulundu.

"DAVA HAK İSE, SONUÇ MUHAKKAK ŞAHADETTİR"

Kurduğu yardım derneğiyle sadece Türkiye değil dünyadaki ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşan Gamze Özçelik, Twitter hesabından "Allah yar ve yardımcımız olsun. Dava Hak ise, sonuç muhakkak şahadettir" paylaşımını yaptı.

Gamze Özçelik'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

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