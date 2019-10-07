Bu yazın başında açılan ve kısa sürede ünlü yıldızların gözde konser mekanı haline gelen, İstanbul'un en genç açık hava sahnesi Vadi Açıkhava, orman kıyısındaki muhteşem atmosferiyle birbirinden ünlü sanatçıları hayranlarıyla buluşturuyor. Açıkhava Konserler serisinin finali Haluk Levent ile gerçekleşti. Türk Rock müziğinin en sevilen isimlerinden Haluk Levent bu yaz ikinci defa Vadi Açıkhava sahnesinde binlerce hayranı ile buluştu. Haluk Levent Vadi Açıkhava'da, eski ve yeni şarkıları ile unutulmaz bir konser performansına soğuk havada enerjisi ve imza attı. Yıllardır kendisine sahnede eşlik eden ekibinin açılış yaptığı konsere Kaçış ve Ankara ile başlangıç yapan Haluk Levent, Deliler cover'ı ile devam etti. 'Deniz Üstü Köpürür' Muğla türküsünü seslendiren Levent'e zeybekler eşlik etti.

NESLİCAN TAY İÇİN SÖYLEDİĞİ ŞARKIDA DUYGUSAL ANLAR!

Kanser mücadelesine geçtiğimiz günlerde yenik düşen Neslican Tay için Elfida şarkısını söyleyen Haluk Levent hem ağladı, hem ağlattı. Yüksek sahne enerji ile bir dakika boyunca konserde yerinde durmayan Levent, seyircilerin arasına girerek, hem şarkı söyledi hem de selfie çektirmeyi ihmal etmedi. Levent, 'Uzun ince bir yoldayım'ı binlerce hayranı ile piyano eşliğinde söyledi. 26 yıllık müzik hayatının, 10 yeni şarkının yer aldığı 15. albümü 'Tam Bana Göre'yi Pasaj&Garaj Müzik etiketiyle yayınlayan Haluk Levent, geçtiğimiz yaz Türkiye'nin birçok yerinde konserler verdi. Kendi müzikal geçmişinde kullandığı her türden, kendini dinleyenlerin beğeni yelpazesindeki her renkten parçalar bulunan bu albüm için söylemeyi çok sevdiği şarkıları seçen Haluk Levent, bu albümü bundan sonraki çalışmalarında açılacağı yeni ufukların habercisi olarak görüyor.