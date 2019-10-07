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yeni klibiyle sevenlerini yine kendine hayran bıraktı

albümüyle müzik dünyasında çok ses getiren ve klip üstüne klip çeken ünlü sanatçı yeni klibiyle de sevenlerini yine kendine hayran bıraktı.

HAKAN UÇ
HAKAN UÇ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2019 12:26 Güncelleme Tarihi: 7.10.2019 12:29
Orhan Ölmez yeni klibiyle sevenlerini yine kendine hayran bıraktı

Orhan Ölmez in "Sessiz Sessiz" isimli son albümünde yer alan müziği "Kemane virtüözü" Cafer Nazlıbaş' a, sözleri Orhan Ölmez' e ait olan "Hasret" isimli şarkının klibi dinleyenlerden tam not alarak, klasikleşme yoluna girdi.

BÜYÜK BEĞENİ VE İLGİ GÖRDÜ

Hasret Şarkısının müziğini yapan Cafer Nazlıbaş, enstrümanı ile de yer aldığı eserin klibini göremeden vatani görevini yapmak üzere birliğine teslim oldu. Klip, dinleyicilerden büyük beğeni ve ilgi gördü.

"KURBAN OLDUĞUM GELSENE"

Daha çok, aşk şarkıları ile büyük kitlelere ulaşmış olan, sevilen sanatçı Orhan Ölmez, "Kurban Olduğum Gelsene" isimli türkü formundaki eserinin ardından yine bu eserle bu türün sevenlerine güzel bir şarkı ile seslenmiş oldu.

Sanatçının konserlerinde, yoğun ilgi ve istekle karşılanan şarkı, Orhan Ölmez' in, eserlerini yayınladığı "MüzikÖlmez" YouTube kanalında oldukça ilgi görüyor.

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Orhan Ölmez yeni klibiyle sevenlerini yine kendine hayran bıraktı
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