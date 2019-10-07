Sehabe ile Aydilge altı yıl sonra yeniden buluştular!

2013 yılında 'Sen'' adlı düete de imza atan ve dönemi için rekor bir rakam olan 15 milyon izlenmeye ulaşarak, farklı kitleleri aynı çatı altında toplamayı başarmışlardı. Sehabe'nin yönetmenliğini de üstlendiği klibin setinde, basın mensuplarına samimi açıklamalarda bulunan ikili, ''Giderek maddiyatı ön plana çıkaran ve içi boşalan bazı rap ve pop kliplerinden farklı bir iş yapmak istedik. Para pul, lüks arabalar ve maddiyatla hava atıp starcılık oynayanların aksine biz insani duygulara ve unutulan hislere odaklandık; çünkü değer verdiğimiz şeyler bunlar'' dediler.

Rap'in son dönemde popülerleşen isimlerinden farklı olarak çizgisini bozmamasıyla bilinen Sehabe, Aydilge gibi pop-rock müziğin kaliteli bir ismiyle beraber çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getirip şunları ekledi: ''Ben diss atıp kişisel polemikler yaratmak yerine müzik yapmaya vakit harcıyorum. Hislere önem veriyorum. Gerçek olmak benim için daha değerli." dedi.