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Ünlü şarkıcı icra memurunu affetmedi!

Şarkıcı , eski eşi Okan Kurt ile evli olduğu dönemde Kurt'a ait borçlar nedeniyle evine hacze gelen ve eşyalarına zarar veren memurlara açtığı davanın duruşmasına katıldı. Demet Akalın da haciz işlemi sırasında eve gittiğini belirterek, "Cazgırlık yapmadım, kahve ikram ettim. Evimin anahtarını sanık olan memura teslim ettim. Eşyalara zarar verilmeden haciz yapılmasını kabul ettim. Ancak geldiğimde klimaların kopartılarak çıkarıldığını gördüm. Klimalar kopartıldığı için evi su basmıştı. Şikayetçiyim" dedi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 6 Temmuz 2018 tarihinde Demet Akalın'ın, borçlusu olmadığı halde eski eşinin ortağı olduğu şirketlerin borçları yüzünden evine hacze gidildiği belirtiliyor. Haczedilen klimaların muhafaza altına alınması sırasında kablo ve borularının zarar gördüğü, yağmur sularının müştekinin evine girip eşyalarına zarar verdiği, şüphelinin gerekli önlemleri almayarak görevini kötüye kullandığı belirtilerek, "Resmi belgede sahtecilik" ve "Görevini kötüye kullanma" suçlarından 3 yıl 6 aydan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

DHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2019 16:13 Güncelleme Tarihi: 7.10.2019 16:14
Ünlü şarkıcı Demet Akalın icra memurunu affetmedi!

da haciz işlemi sırasında eve gittiğini belirterek, "Cazgırlık yapmadım, kahve ikram ettim. Evimin anahtarını sanık olan memura teslim ettim. Eşyalara zarar verilmeden haciz yapılmasını kabul ettim. Ancak geldiğimde klimaların kopartılarak çıkarıldığını gördüm. Klimalar kopartıldığı için evi su basmıştı. Şikayetçiyim" dedi.

'HACİZ TALEBİNİN REDDİ YETKİSİ BENDE YOKTUR, BENİM YETKİM...'

İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık Yavuz Nar ve avukatları Eşref Altınok ile Adem Sağır katıldı. Müşteki Demet Akalın da Avukatı Şeyda Yıldırım ile birlikte duruşmaya katıldı.Sorgusu yapılan Yavuz Nar, suç tarihinde Beykoz İcra Dairesi'nde görevli olduğunu söyledi. İstanbul Adliyesi'nde gelen haciz talimatı ile müştekinin adresine gidildiğini söyleyen Nar, "Adres inşaat halinde olduğu için kullanımda olmadığını tespit ettik. Alacaklı vekilinin talebi doğrultusunda site yöneticisine gittik. Site yöneticisi bize farklı bir adres gösterdi. Önce kendisi evde yoktu, çalışanı vardı. Sonra avukatıyla kendisi de geldi. Daha sonra alacaklı, müştekinin adresinde haciz işlemi yapmamı istedi. Haciz talebinin reddi yetkisi bende yoktur, benim yetkim haczi talep edilen malın hacize kabil olup olmadığı hususudur" dedi.

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Ünlü şarkıcı Demet Akalın icra memurunu affetmedi!
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