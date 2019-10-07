Ünlü şarkıcı Demet Akalın icra memurunu affetmedi!

Demet Akalın da haciz işlemi sırasında eve gittiğini belirterek, "Cazgırlık yapmadım, kahve ikram ettim. Evimin anahtarını sanık olan memura teslim ettim. Eşyalara zarar verilmeden haciz yapılmasını kabul ettim. Ancak geldiğimde klimaların kopartılarak çıkarıldığını gördüm. Klimalar kopartıldığı için evi su basmıştı. Şikayetçiyim" dedi.

'HACİZ TALEBİNİN REDDİ YETKİSİ BENDE YOKTUR, BENİM YETKİM...'

İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık Yavuz Nar ve avukatları Eşref Altınok ile Adem Sağır katıldı. Müşteki Demet Akalın da Avukatı Şeyda Yıldırım ile birlikte duruşmaya katıldı.Sorgusu yapılan Yavuz Nar, suç tarihinde Beykoz İcra Dairesi'nde görevli olduğunu söyledi. İstanbul Adliyesi'nde gelen haciz talimatı ile müştekinin adresine gidildiğini söyleyen Nar, "Adres inşaat halinde olduğu için kullanımda olmadığını tespit ettik. Alacaklı vekilinin talebi doğrultusunda site yöneticisine gittik. Site yöneticisi bize farklı bir adres gösterdi. Önce kendisi evde yoktu, çalışanı vardı. Sonra avukatıyla kendisi de geldi. Daha sonra alacaklı, müştekinin adresinde haciz işlemi yapmamı istedi. Haciz talebinin reddi yetkisi bende yoktur, benim yetkim haczi talep edilen malın hacize kabil olup olmadığı hususudur" dedi.