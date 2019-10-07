Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın Chloe Loughnan'a ödeyeceği tazminat…

2014 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Serdar Ortaç ve İrlandalı model Chloe Loughnan, geçtiğimiz Ağustos ayında tek celsede boşandı. Çocuk sahibi olmayan Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'a tazminat ödeyecek. Serdar Ortaç'ın Loughnan'a tazminat ödeyeceği ortaya çıktı. Serdar Ortaç, eski karısına tazminatı taksit taksit ödeyecek. İşte Serdar Ortaç’ın Chloe Loughnan'a ödeyeceği tazminat…
Giriş Tarihi: 7.10.2019 11:58Güncelleme Tarihi: 7.10.2019 12:07
Serdar Ortaç'ın geçtiğimiz Ağustos ayında tek celsede boşandığı Chloe Loughnan'a 1 milyon TL tazminat ödeyeceği ortaya çıktı. Serdar Ortaç, eski karısına tazminatı taksit taksit ödeyecek.