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Ünlü şarkıcı ’ın 'a ödeyeceği tazminat…

2014 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan ve İrlandalı model , geçtiğimiz Ağustos ayında tek celsede boşandı. Çocuk sahibi olmayan Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'a tazminat ödeyecek. Serdar Ortaç'ın Loughnan'a tazminat ödeyeceği ortaya çıktı. Serdar Ortaç, eski karısına tazminatı taksit taksit ödeyecek. İşte Serdar Ortaç’ın Chloe Loughnan'a ödeyeceği tazminat…

Giriş Tarihi: 7.10.2019 11:58 Güncelleme Tarihi: 7.10.2019 12:07
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın Chloe Loughnan'a ödeyeceği tazminat…

'ın geçtiğimiz Ağustos ayında tek celsede boşandığı 'a 1 milyon TL tazminat ödeyeceği ortaya çıktı. Serdar Ortaç, eski karısına tazminatı taksit taksit ödeyecek.

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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın Chloe Loughnan'a ödeyeceği tazminat…
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