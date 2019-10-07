Yedi aylık sanat dopingi

BUGÜN NELER OLDU

İŞ Sanat'ın yeni konser sezonu, 14 Kasım'da İş Kuleleri Salonu'nda başlayacak. Klasik müzikten caza, dünya müziğinden dans gösterilerine, yerli projelerden şiir dinletilerine ve çocuk oyunlarına uzanan pek çok etkinliğin yer aldığı program, yedi ay boyunca devam edecek. 20'nci sezon etkinliklerinin biletleri, yarın satışa sunulacak. Yeni konser sezonu, Thomas Rösner yönetimindeki, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası konseri ile açılacak. Konserin solisti Parlayan Yıldızlar serisinden tanıdığımız keman sanatçısı Demirhan Gökbudak olacak.