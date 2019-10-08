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ile lord ve lady unvanı aldı! İşte İskoçya'dan toprak alıp Lord ve Lady unvanı alan ünlüler!

İskoçya’nın dünyaya tanıtılması ve doğal yaşamının korunmasına destek sağlanması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, ülkenin batı kıyısındaki tarihi Glencoe Bölgesi'nden yaklaşık 1 metrekarelik arazi satın alanlar, "lord" ve "lady" unvanına sahip olabiliyor. Güzel oyuncu ile Lord ve Lady oldu! Türkiye'den "lord" ve "lady" unvanı alan ünlüler arasında bakın hangi isimler var…

Giriş Tarihi: 8.10.2019 10:56 Güncelleme Tarihi: 8.10.2019 11:07
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit lord ve lady unvanı aldı! İşte İskoçya'dan toprak alıp Lord ve Lady unvanı alan ünlüler!

İskoçya'da geliştirilen bir proje kapsamında ülkenin batı kıyısındaki tarihi Glencoe Bölgesi'nden yaklaşık 1 metrekarelik arazi satın alanlar, "lord" ve "lady" unvanına sahip olabiliyor. Türkiye'den de arazi satın alarak Lord ve Lady unvanı alan pek çok isim var.

İŞTE "LORD" VE "LADY" UNVANI ALAN ÜNLÜLER…

İskoçya'nın dünyaya tanıtılması ve doğal yaşamının korunmasına destek sağlanması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, ülkenin batı kıyısındaki tarihi Glencoe Bölgesi'nden yaklaşık 1 metrekarelik arazi satın alanlar, "lord" ve "lady" unvanına sahip olabiliyor.

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Fahriye Evcen ile Burak Özçivit lord ve lady unvanı aldı! İşte İskoçya'dan toprak alıp Lord ve Lady unvanı alan ünlüler!
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