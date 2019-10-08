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oyunculuktan sonra… Yeni mesleği bakın ne!

Türk dizilerinin dünyada gördüğü ilgi, 'un iştahını kabarttı... Yakında gideceği ABD'de eşi Başak Dizer'le 6 ay kalacak olan ünlü oyuncu, birçok yerli dizimizin buradaki televizyon kanallarında gösterilmesi için görüşmeler yapacak. Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bir yandan ülkemizin tanıtımını yaparken bir yandan da cebini dolduracak. Orlando'da yaşayan ağabeyi Tugay Tatlıtuğ ile ortak olacak olan yakışıklı oyuncu, buradaki 10 iş kadını hayranı tarafından kurulan 'Kıvanç Tatlıtuğ North America' derneğinin de desteğini arkasına almış durumda.

Giriş Tarihi: 8.10.2019 10:13 Güncelleme Tarihi: 8.10.2019 10:17
Kıvanç Tatlıtuğ oyunculuktan sonra… Yeni mesleği bakın ne!

Türk dizilerinin yurt dışındaki başarısını paraya dönüştürmek isteyen , gözünü ABD'ye dikti. Oyunculuktan sonra yapımcılığa soyunan Tatlıtuğ, yakında gideceği ABD'de yerli dizilerin gösterilmesi için anlaşmalar yapacak.

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Kıvanç Tatlıtuğ oyunculuktan sonra… Yeni mesleği bakın ne!
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