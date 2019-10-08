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Leyleği havada gördü

Giriş Tarihi: 8.10.2019
Leyleği havada gördü
Şarkıcı Göksel, yoğun konser maratonuna devam ediyor. Trabzon ve Giresun'da verdiği iki konserle hayranlarının karşısına çıkan ünlü şarkıcı; dünden bugüne hit olmuş şarkılarını seslendirdi. Konser öncesi vaktini Karadeniz kıyılarında geçiren Göksel, keyifli anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Trabzon ve Giresun kıyılarında enerji depolayan ünlü şarkıcı, İstanbul'a döner dönmez yeni konserinin hazırlıklarına başladı. 23 Ekim Çarşamba akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ne çıkacak olan ünlü sanatçı, özel şovunun provalarını sürdürüyor.
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Leyleği havada gördü
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