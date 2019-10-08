Mehmet Ali Erbil’in 40 yaş küçük sevgilisi Alisa Nasya Deniz'den evlilik açıklaması! Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi ilk kez konuştu...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde kendisinden 40 yaş küçük Alisa Nasya Deniz ile görüntülenmişti. Yakalandığı Kaçış Sendromu hastalığı ile ölümden dönen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Alisa Nasya Deniz 2. Sayfa kameralarına özel hayatıyla ilgili ilk kez konuştu. 22 yaşındaki Alisa Nasya ile 62 yaşındaki Mehmet Ali Erbil ile internet üzerinden tanıştığı söyleniyor. Alisa Nasya, "Traveller Freelance Model" olarak çalışıyor. Ünlü şovmenle çekildiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaşan Alisa Nasya, Mehmet Ali Erbil'in tedavi sürecinde de onu hiç yalnız bırakmadı. Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Alisa Nasya Deniz'in parmağındaki yüzük de dikkatlerden kaçmadı...
Giriş Tarihi: 8.10.2019 15:15Güncelleme Tarihi: 8.10.2019 15:17
Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde kendisinden 40 yaş küçük Alisa Nasya Deniz ile görüntülenmişti. 'Aşk yok' diyen Mehmet Ali Erbil soruları yanıtsız bırakmıştı. Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Alisa Nasya Deniz sessizliğini bozdu.