Playboy ceketi

BUGÜN NELER OLDU

İşadamı Emir Uyar, önceki gün yeni kız arkadaşıyla birlikte İstanbul gecelerindeydi. Uyar'ın gece kulübünden ropdöşambır ile çıkmasını bazıları yadırgamış. Uyar'ın siyah kadife ropdöşambırı, bana Playboy'un kurucusu Hugh Hefner'ı hatırlattı. Hefner, erkeklerin yatak odası kıyafetini, kırmızı halıya taşımıştı.HEFNER sayesinde yıldızı parlayan ropdöşambır ceketler, son dönemde erkeklerin gözdesi durumunda. Bu tarzın Türkiye'deki temsilciliğini Sezai Taşkent başarıyla yapıyor. Robdöşambır denince akla gelen diğer bir isim ise Nuri Alço... Bu arada Uyar, ayakkabı ve çorap seçimiyle rafine bir şıklık sergilemiş.