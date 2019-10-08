Yılın komedisinin çekimleri tam gaz sürüyor! Sezonun en komik ‘Bayi Toplantısı’

Bugüne dek kaleme aldığı ve gişede büyük ilgi gören komedilerle dikkat çeken İbrahim Büyükak, bu kez küçük-büyük esnaf ailelerin, tüm beyaz yakalı çalışanların hayatında önemli yer tutan 'bayi toplantısı' fenomenine kahkaha yüklü bir yorum getiriyor.

Başrolde İbrahim Büyükak'a, Doğu Demirkol, Onur Buldu ve Büşra Pekin'in eşlik ettiği film, üç beyaz eşya satıcısının mecburen katıldıkları bir bayi toplantısında yaşadıkları birbirinden eğlenceli maceraları konu alıyor.

KOMİK ADAMLARA KOMİK KADRO!

Filmde başrollere Safa Sarı, Çağla Demir, Müfit Kayacan, Deniz Hamzaoğlu ve Hakan Salınmış gibi isimler eşlik ediyor. Komedi dünyasının üç ünlü ismi İbrahim Büyükak, Doğu Demirkol ve Onur Buldu'yu buluşturan 'Bayi Toplantısı'nın çekimleri sık sık kahkahalarla kesiliyor. Ocak ayında vizyona girmesi planlanan filmin setinden eğlenceli anlar sosyal medyada da yer buluyor.