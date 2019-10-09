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oyunculuğa ilk adımı attı

ile beş yıllık evliliğini noktalayan , boşanma sonrası ülkesi İrlanda’ya gitmişti. Kısa süre önce ’a dönen Chloe, yeni hayatını şekillendirmeye başladı. Tarabya’da ev arayan Chloe, artık tek başına yaşayacak. Güzel model, Hababam Sınıfı Yeniden 2 filminde de rol alıyor

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2019
Chloe Loughnan oyunculuğa ilk adımı attı

Serdar Ortaç ile beş yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda noktalayan Chloe Loughnan, oyunculuğa adım attı. Ayrılık sonrası ülkesine giden manken, kendisini toparladıktan sonra İstanbul'a döndü. Loughnan, kendisi için Tarabya'da ev bakmaya başladı. Oyunculuk yapmak istediğini her fırsatta dile getiren güzel mankenin, çekimleri yeni başlayan 'Hababam Sınıfı Yeniden 2' filminde rol alacağı öğrenildi. Film için anlaşma yaptıktan sonra oyunculuk ve dans kursuna giderek eğitim almaya başlayan Loughnan, birçok dizi ve sinema filminden teklif aldığını dile getirdi.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan aslında… Ayrılığın perde arkasını kimse bilmiyor!

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Chloe Loughnan oyunculuğa ilk adımı attı
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