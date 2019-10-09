Chloe Loughnan oyunculuğa ilk adımı attı

Serdar Ortaç ile beş yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda noktalayan Chloe Loughnan, oyunculuğa adım attı. Ayrılık sonrası ülkesine giden manken, kendisini toparladıktan sonra İstanbul'a döndü. Loughnan, kendisi için Tarabya'da ev bakmaya başladı. Oyunculuk yapmak istediğini her fırsatta dile getiren güzel mankenin, çekimleri yeni başlayan 'Hababam Sınıfı Yeniden 2' filminde rol alacağı öğrenildi. Film için anlaşma yaptıktan sonra oyunculuk ve dans kursuna giderek eğitim almaya başlayan Loughnan, birçok dizi ve sinema filminden teklif aldığını dile getirdi.

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