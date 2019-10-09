Belgin Aksoy: İnsanlar ölmesin çocuklar hep gülsün

A.Tansu CEYLAN

'KOMŞUMUZA BARIŞ GELSİN'

GLOBAL Wellnes Day'in kurucusu iş kadını Belgin Aksoy, ziyarette yaşadıklarını şöyle anlattı: 'Suriye sınırına gittiğimi duyanlar 'Korkmadın mı?' diye sordu. Oradakiler gerginliğe alışmış ama insanlar yorgun düşmüş. Bir an önce komşumuza barış gelsin, artık kimse ölmesin istiyorlar."



'BEN DE DUA ETTİM'

AKSOY, "Oradaki en güzel şey; elektronik cihazlardan, sosyal medyadan, modadan uzak büyüyen cıvıl cıvıl, mutlu çocukların gözlerindeki umut ışığıydı. Ben de oradakilerle birlikte barış gelsin, insanlar ölmesin, çocukların yüzü hep gülsün diye dua ettim" dedi.

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